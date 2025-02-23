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Медведев: Россия не допустит всемирного апокалипсиса

Медведев: Россия не допустит всемирного апокалипсиса

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках поздравления россиян с Днём защитника Отечества заявил, что российская сторона намерена выжечь корни нацизма на планете и не допустит всемирного апокалипсиса.

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