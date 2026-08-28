В Якутии оперативники киберполиции по горячим следам задержали курьера аферистов, похитившего у пенсионера более 2,2 млн рублей

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с оперативниками отдела МВД России по Алданскому району задержали 34-летнего гражданина Республики Казахстан, подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенникам в обмане 57-летнего жителя города Алдана.