Песков назвал две причины, почему Европа лепит из России образ врага

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Это происходит веками. Русофобия у них в генах.
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