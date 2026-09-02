«Мертвый разве может подняться и дать сдачи?»: Вдова генерала Рохлина призвала наказать семью Ельцина, а также Чубайса и Авена

Женщина, отсидевшая по обвинению в убийстве супруга, поведала, как выживает спустя 30 лет после трагедииВыступавший против Бориса Ельцина депутат и генерал-лейтенант Лев Рохлин был застрелен в 1998 году на подмосковной даче.