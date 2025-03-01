Захарова сравнила перепалку в Белом доме со сценой из «Собачьего сердца»

Дипломат образно отреагировала на срыв переговоров Украины и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила сорвавшиеся переговоры украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом и сделку по добыче редкоземельных металлов.
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