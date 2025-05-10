Почему "Волков Кима" не было на параде? Известие о том, что "волки Кима" не будут участвовать в параде в Москве, пришло внезапно - за три дня до события.
"Корейские львы" никуда не уехали из России и по-прежнему тренируются на наших полигонах
Комментарии
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Tania Еременко
Да уж... эти перемирия, чисто по политическим мотивам, да и по военным соображениям, нам абсолютно ни к чему. Нельзя затягиват СВО - нам нужна Победа и только!
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14 час.
Татьяна Гладкова
Батька Лукаш без ленты тоже был. А корейские военначальники были!ВВП РУКИ ПОЖИМАЛ И РАЗГОВАРИВАЛ.
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11 час.
Tania Еременко
Батька давно себе на уме и изобразил свою эмблему с цветочками, а нашу ленточку запретил. Так рассказал друг, белорус.
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11 час.
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