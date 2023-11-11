Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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РОССИЯ ПРОИГРАЛА. РАСХОДИМСЯ. В ЧЁМ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ЗАЯВЛЕНИЯ УРСУЛЫ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

РОССИЯ ПРОИГРАЛА. РАСХОДИМСЯ. В ЧЁМ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ЗАЯВЛЕНИЯ УРСУЛЫ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на днях "поставила точку" заявлением, что Россия уже побеждена.

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Комментарии
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soylosan
Большинству комментаторов хочется вымыть рот с мылом, а кому-то и язык в узелок завязать. С противником нужно быть холодными и логичными. Поливание грязью вызывает отторжение. Никто на западе не говорит от себя. Что велели, то и озвучено. Озвучена концепция. Она понятна и опасна для самого ЕС и для нас. Она ориентирована на США. Будут попытки уломать или сломать наше руководство чтобы заморозить конфликт. А заморозка нужна для восстановления сил нам противостоящих.  Поскольку это логично, то будут искать рычаги для протаскивания невыгодного нам решения.  Урсуле спасибо, озвучила, французам спасибо за выводы. А комментирующим пейте бром и учитесь высказываться без грязи.
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18 час.
E
Ed
мы должны сражаться до тех пор, пока противник не признает вслух своё полное поражение
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17 час.
Лев Сивохин
Никакого перемирия, иначе наша победа превратится в поражение. Война до победного конца.
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12 час.

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