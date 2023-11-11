РОССИЯ ПРОИГРАЛА. РАСХОДИМСЯ. В ЧЁМ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ЗАЯВЛЕНИЯ УРСУЛЫ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

soylosan

Большинству комментаторов хочется вымыть рот с мылом, а кому-то и язык в узелок завязать. С противником нужно быть холодными и логичными. Поливание грязью вызывает отторжение. Никто на западе не говорит от себя. Что велели, то и озвучено. Озвучена концепция. Она понятна и опасна для самого ЕС и для нас. Она ориентирована на США. Будут попытки уломать или сломать наше руководство чтобы заморозить конфликт. А заморозка нужна для восстановления сил нам противостоящих. Поскольку это логично, то будут искать рычаги для протаскивания невыгодного нам решения. Урсуле спасибо, озвучила, французам спасибо за выводы. А комментирующим пейте бром и учитесь высказываться без грязи.