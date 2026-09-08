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Царьград

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Финуслуги: ОСАГО подорожало на 13% и составило 7 641 рубль

Финуслуги: ОСАГО подорожало на 13% и составило 7 641 рубль

Стоимость полиса ОСАГО в России летом 2026 года возросла на 13% и составила 7 641 рубль. Наименьшие цены зарегистрированы в Белгородской области и Забайкальском крае, а наиболее высокие — в Новосибирской области.

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