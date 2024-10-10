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В Ливане заявили, что глава спецслужбы "Хезболлы" мог выжить после ударов Израиля

В Ливане заявили, что глава спецслужбы "Хезболлы" мог выжить после ударов Израиля

Высокопоставленный представитель "Хезболлы", глава службы безопасности ливанской группировки Вафик Сафа мог остаться жив после авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по Бейруту, пишут зарубежные СМИ в четверг, 10 октября.

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