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Петербургский дневник

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В Выборгском районе Петербурга стартовала реконструкция тепломагистрали

В Выборгском районе Петербурга стартовала реконструкция тепломагистрали

Завершение работ запланировано до конца 2026 года АО «ТЭК СПб» осуществляет реконструкцию более 2500 метров тепловых сетей диаметром 50-600 мм по улице Есенина, от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса с вводом в квартал 32 Шувалово-Озерки.

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