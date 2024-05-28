БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Потери в войнах на Ближнем Востоке в 1948–1991

Потери в войнах на Ближнем Востоке в 1948–1991

Листая в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино старую периодику, наткнулся на одну толковую публикацию в газете Los Angeles Times от 8 марта 1991 года (с.

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