Медики рассказали, какая часть психики детей страдает от избыточного времени за экраном

Совместная группа российских (МГУ) и сербских (Нови-Сад) учёных подвела итоги обширной работы, во время которой изучалось влияние электронных устройств на развитие психики у детей дошкольного возраста (5-6 лет).
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