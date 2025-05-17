ВСУ атаковали ракетами Запорожскую область

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Васильевка в Запорожской области с помощью ракет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.