При пересечении границы с Ливаном задержали 13 военных из Сирии

Группа, состоящая из тринадцати сирийских офицеров и солдат, была задержана на границе с Ливаном при попытке незаконного пересечения, сообщает 30 декабря новостной портал Elnashra со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности.
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