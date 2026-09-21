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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кармело Энтони сравнил сборные США 1992 и 2008 годов: «У нас была молодость. Мы бы победили»

Кармело Энтони считает, что сборная США образца 2008 года, получившая прозвище «Команда искупления» (Redeem Team), обыграла бы легендарную «Команду мечты» (Dream Team) 1992 года в очном матче.

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