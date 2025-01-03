Кризисная ячейка правительства: Молдова полностью обеспечена электроэнергией

Потребление электроэнергии Республики Молдова на 2 января было полностью покрыто. На сегодняшний день, 3 января, необходимый объем электроэнергии для правого берега также обеспечен, даже если прогнозируется рост потребления на 10%.
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