Глава Евросовета призвал ЕС перестать «читать нотации» развивающимся странам

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Financial Times призвал найти новые подходы по взаимодействию с развивающимися странами, которые своим выбором в пользу посещения саммита БРИКС в Казани посылают Западу определённый сигнал.
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