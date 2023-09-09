Начало выборов на Кубани ознаменовалось грубыми нарушениями на избирательных участках

Начало выборов на Кубани ознаменовалось грубыми нарушениями на избирательных участкахНеверно заполнены заявления для голосования на дому, агитпродукция и другие отступления от законодательства замечены в ходе проведения выборов в Краснодарском крае.
Начало выборов на Кубани ознаменовалось грубыми нарушениями на избирательных участкахНеверно заполнены заявления для голосования на дому, агитпродукция и другие отступления от законодательства замечены в ходе проведения выборов в Краснодарском крае.
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