Живая Кубань

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Начало выборов на Кубани ознаменовалось грубыми нарушениями на избирательных участках

Начало выборов на Кубани ознаменовалось грубыми нарушениями на избирательных участках

Начало выборов на Кубани ознаменовалось грубыми нарушениями на избирательных участкахНеверно заполнены заявления для голосования на дому, агитпродукция и другие отступления от законодательства замечены в ходе проведения выборов в Краснодарском крае.

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