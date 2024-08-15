"Не зря Белоусов начал чистки": Арестованных генералов обвинили в трагедии Курска. Причём здесь чемоданчик Пригожина?

Алексей Тан Ты не чужестранка... ТЫ инородка!... как и ваш (еврей-хасид) Пригожин.... он может и был "патриотом"... но только НЕ России.... а своего народца.

тн татьяна неструева вот ты точно не патриот да к тому же еще и не умный