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Царьград

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"Не зря Белоусов начал чистки": Арестованных генералов обвинили в трагедии Курска. Причём здесь чемоданчик Пригожина?

Так называемые "чистки" в МО начались незадолго до назначения Андрея Белоусова новым министром обороны – был задержан главный строитель ведомства Тимур Иванов, которого обвинили в коррупции.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ты не чужестранка... ТЫ инородка!... как и ваш (еврей-хасид) Пригожин.... он может и был &quot;патриотом&quot;... но только НЕ России.... а своего народца.
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17 час.
тн
татьяна неструева
вот ты  точно не патриот  да к тому же  еще  и не умный
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16 час.
Алексей Тан
Евреи с тоской, с &quot;великой&quot; тоской, вспоминают... 1917-ый год... когда они, водным потоком, хлынули в Россию и заполонили, всё, что возможно было... (Да,... по злобствовали они, по злобствовали в веке 20-ом. ... более 60-милл. молодых людей, русских женщин и детей, было убито.... по сей день, это на НАШЕЙ численности КОРЕННОГО населения России сказывается)!!!.
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16 час.

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