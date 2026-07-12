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ES Analysis: Bullish Continuation or Value Area Rotation?

ES Analysis: Bullish Continuation or Value Area Rotation?

ES Analysis: Bullish Continuation or Value Area Rotation? E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Jakub- After a clearly bullish performance last week, I am anticipating two potential bullish continuations during the upcoming week, as marked by the green arrows.

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