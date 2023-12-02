Аксенов: Зеленский лжет, утверждая, что Крым ждет установления киевской власти

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского во вранье.Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что Зеленский лжет, утверждая, что регион ждет установления киевской власти.
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