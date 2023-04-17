Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 97

По словам представителя ВОЗ, «предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в столице Судана Хартуме на настоящий момент исчерпаны».
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