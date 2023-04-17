Телеканал RTVI

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Колокольцева надо уволить, это - беспредел.СМИ: в московских...
  • Л
    А про репрессии- это к Америке вопрос. Заработал ну и получил. Отвечать надо не только перед Пендосами«Чувство вопиющег...
  • Валерий Ворожищев
    Сравните, а это Лихачёва!«Это их история, ...

Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 97

Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 97

По словам представителя ВОЗ, «предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в столице Судана Хартуме на настоящий момент исчерпаны».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх