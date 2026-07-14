НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Арарат-Армения» в гостях у «Риги», «Сабах» сыграет с «Нью-Сэйнтс», «Кайрат» встретится с «Сутьеска Никшич» в среду

В Лиге чемпионов УЕФА пройдут ответные матчи 1-го квалификационного раунд.  Во вторник армянский « Арарат-Армения » сыграет с «Ригой» в гостях, литовский « Жальгирис » – с косовской «Дритой», азербайджанский « Сабах » – с валлийскими « Нью Сэйнтс ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии