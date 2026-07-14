Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Арарат-Армения» в гостях у «Риги», «Сабах» сыграет с «Нью-Сэйнтс», «Кайрат» встретится с «Сутьеска Никшич» в среду

В Лиге чемпионов УЕФА пройдут ответные матчи 1-го квалификационного раунд. Во вторник армянский « Арарат-Армения » сыграет с «Ригой» в гостях, литовский « Жальгирис » – с косовской «Дритой», азербайджанский « Сабах » – с валлийскими « Нью Сэйнтс ».
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