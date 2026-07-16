«Переполненная ненавистью»: как живет народная артистка СССР Ада Роговцева

В четверг, 16 июля 2026 года, народной артистке СССР Аде Роговцевой исполнилось 89 лет. Сегодня известная советская и украинская актриса театра и кино живет в Киеве, активно поддерживая политику Украины и говоря о ненависти к России, пишет Life.
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