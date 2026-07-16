Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 277 подписчиков

«Переполненная ненавистью»: как живет народная артистка СССР Ада Роговцева

«Переполненная ненавистью»: как живет народная артистка СССР Ада Роговцева

В четверг, 16 июля 2026 года, народной артистке СССР Аде Роговцевой исполнилось 89 лет. Сегодня известная советская и украинская актриса театра и кино живет в Киеве, активно поддерживая политику Украины и говоря о ненависти к России, пишет Life.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии