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Китай

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Украина атаковала нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" -- Минобороны РФ

Москва, 24 марта /Синьхуа/ -- В ночь на понедельник Украина с помощью беспилотного летательного аппарата /БПЛА/ атаковала российскую нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае, сообщило Министерство обороны РФ.

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