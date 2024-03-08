Полянский: утечка подтвердила участие западных советников в атаках ВСУ

REUTERS/Stringer Утечка переговоров немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост дала подтверждение России, что западные советники, которые находятся на Украине, помогают ВСУ выбирать цели для ударов.
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