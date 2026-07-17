НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Көчле явым-төшемнәр вакытында куркынычсызлык чаралары турында искә төшерделәр

Татарстанда давыл турында кисәтү игълан ителде – 17 июльдә көн ахырына кадәр һәм 18 июль төнендә Татарстанда көчле яңгыр көтелә, дип кисәтәләр Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсендә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии