Көчле явым-төшемнәр вакытында куркынычсызлык чаралары турында искә төшерделәр

Татарстанда давыл турында кисәтү игълан ителде – 17 июльдә көн ахырына кадәр һәм 18 июль төнендә Татарстанда көчле яңгыр көтелә, дип кисәтәләр Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии