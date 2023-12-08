«Не передать словами, насколько было страшно»: как сражается спецназ ВС РФ под Угледаром

На Угледарском направлении воюет рота специального назначения Восточного военного округа. Стоит ли говорить, что именно спецназу достаются самые сложные задания? И хотя фронт стабилизировался, бойцам нашлось о чём рассказать корреспонденту RT.
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