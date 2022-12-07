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Гендиректор «Трактора» о Хэмилтоне: «Мы довольны. Хорошо двигается по скорости, с шайбой, читает игру, четкий акцентированный пас»

Гендиректор «Трактора» высказался о канадском защитнике Роберте Хэмилтоне. — Как велась работа по подписанию Хэмилтона? — Нам нужен был защитник, и появилась возможность рассмотреть его как кандидата в команду.

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