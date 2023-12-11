«Даже рядом не стоим»: полковник СБУ сделал неожиданное признание о России

ДБ

Дмитрий Боев

30 с лишним лет Западом велась целенаправленная промывка мозгов на Украине с целью вырастить новые поколения людей в которых с рождения вбита мысль об исконном противостоянии с остальной частью России и собственным превосходством перед всем миром. Удалось вырастить аж два поколегия таких зомби и во многом выаернуть мозги людям более старших поколений. Дело осталось за малым: набить страну своим старым оружейным металлоломом и развернуть по миру идиотический "громопобедный" шум. И теперь эти зомби только удивляются, что им меньше вливают средств и вооружений для продолжения самоистребительных боёв. Крепко забили головы дурью.