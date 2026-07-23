Kinder Morgan зафиксировала рекордную чистую прибыль во II квартале 2026 года на фоне роста спроса на природный газ

Крупнейший американский оператор энергетической инфраструктуры Kinder Morgan Inc. (NYSE: KMI) опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордные финансовые результаты за всю историю компании для данного периода.
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