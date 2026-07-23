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Kinder Morgan зафиксировала рекордную чистую прибыль во II квартале 2026 года на фоне роста спроса на природный газ

Kinder Morgan зафиксировала рекордную чистую прибыль во II квартале 2026 года на фоне роста спроса на природный газ

Крупнейший американский оператор энергетической инфраструктуры Kinder Morgan Inc. (NYSE: KMI) опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордные финансовые результаты за всю историю компании для данного периода.

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