Депутат Боля: Молдавию превращают в анти-Россию номер два

Молдавию превращают в "анти-Россию №2", но оппозиция будет этому сопротивляться. Об этом заявил депутат парламента Молдавии, председатель парламентской группы оппозиционного политического блока "Победа" Василий Боля, слова которого передает ТАСС.
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