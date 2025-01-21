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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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34 очка и 6 передач от Джейлена Брансона помогли «Никс» впервые в сезоне обыграть «Хоукс»

34 очка и 6 передач от звездного разыгрывающего стали одним из ключевых факторов победы «Нью-Йорка» над «Атлантой» (119:110).

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