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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кори Шнайдер завершил карьеру в 37 лет. Экс-вратарь «Ванкувера» и «Нью-Джерси» провел 410 матчей в НХЛ

Американец провел 410 матчей в регулярных чемпионатах лиги за «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» (171 победа, 26 игр на ноль, 91,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).

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