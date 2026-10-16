Народный артист РФ Александр Розенбаум в детстве жил с родителями в коммунальной квартире — быт семьи был скромным, но достойным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Доказательство о...
- НН Путин поделился р...
- Презентацию детек...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым