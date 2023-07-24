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На борту судна, следовавшего в Ростов-на-Дону за зерном, нашли следы взрывчатки

На борту судна, следовавшего в Ростов-на-Дону за зерном, нашли следы взрывчатки

Следы взрывчатых веществ были обнаружены на борту сухогруза, который шел из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, это судно находилось в украинском порту Килия в мае.

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Валерий Василенко
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