Дело возбуждено после нападения с ножом на полицейского в Ростове-на-Дону

t.me/Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины с ножом на полицейского на привокзальной площади в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.