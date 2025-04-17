Лучший сон вагнеровца, о котором просил Пригожин Шойгу: Правдивые истории с войны

Андрей Павлов

"Только с той идеологией и той силой мы могли защищать свою землю и свою культуру." Это точно. Теперь мы такая же капиталистическая страна, как и те, против которых мы воюем. В ВОВ, воюя против тех же, и в начале в худших условиях, мы победили потому, что строй был ДРУГОЙ.