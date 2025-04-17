Царьград Коллаж Царьграда Царьград пообщался с парнями, которые воюют в самом пекле. Они рассказали о фронтовом быте, о том, как изменилась война и где для них лично будет победа.
Лучший сон вагнеровца, о котором просил Пригожин Шойгу: Правдивые истории с войны
Комментарии
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Андрей Павлов
"Только с той идеологией и той силой мы могли защищать свою землю и свою культуру." Это точно. Теперь мы такая же капиталистическая страна, как и те, против которых мы воюем. В ВОВ, воюя против тех же, и в начале в худших условиях, мы победили потому, что строй был ДРУГОЙ.
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11 час.
ГК
Геннадий Карпов
НАРОД любит вагнеров! Не любят только тупо верящие МО и официальным репортажам по телевизору.
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10 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Мы Русские и грешные и безгрешные. И дом у нас один ,наша земля российская. Где родился там и пригодился. В другой стране, всегда будут себя чувствовать не в своей тарелке. Но путь у всех свой. Хотят пресмыкаться флаг в руки и на запад.
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4 час.
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