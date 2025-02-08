Копыта самого дьявола на снегу: загадка следов из Девоншира, или как суеверие и мистика овладели сельской жизнью Ирина ВальковаВ холодную зимнюю ночь с 7 на 8 февраля 1855 года жители южного Девона (Девоншир) в Юго-Западной Англии стали свидетелями поистине загадочного явления.