Премьер Италии Мелони провозгласила лозунг: «Сделаем Запад снова великим»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме провозгласила новую концепцию — «Сделаем Запад снова великим», перефразировав лозунг самого американского лидера.
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