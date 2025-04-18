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Премьер Италии Мелони провозгласила лозунг: «Сделаем Запад снова великим»

Премьер Италии Мелони провозгласила лозунг: «Сделаем Запад снова великим»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме провозгласила новую концепцию — «Сделаем Запад снова великим», перефразировав лозунг самого американского лидера.

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