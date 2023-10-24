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Закон и Порядок

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Власти изменили мнение по переходу на российский софт

Власти изменили мнение по переходу на российский софт

Минцифры повысило целевые значения по внедрению российского общесистемного софта Минцифры повысит KPI по внедрению российских операционок и другого общесистемного софта: в 2023-м доля его использования должна составить 54%, а не 23%, как планировали раньше.

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