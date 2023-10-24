Власти изменили мнение по переходу на российский софт

Минцифры повысило целевые значения по внедрению российского общесистемного софта Минцифры повысит KPI по внедрению российских операционок и другого общесистемного софта: в 2023-м доля его использования должна составить 54%, а не 23%, как планировали раньше.
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