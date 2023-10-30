В Дагестане усилили меры безопасности

Власти Дагестана: в городах и районах республики усилены меры безопасности Работа аэропорта Махачкалы, в котором вечером 29 октября прошли массовые беспорядки, будет восстановлена в ближайшие дни, а меры безопасности во всех городах республики усилены, сообщило правительство регионаФото: Сергей Бобылев / ТАСС На фоне беспорядков в районе аэропорта Махачкалы, прошедших вечером 29 октября из-за прибытия самолета из Израиля, власти Дагестана усилили меры безопасности в городах и районах республики.