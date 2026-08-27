Система ПВО Югославии и Сербии: ПЗРК и самоходные ЗРК В годы «холодной войны» Югославская народная армия была оснащена переносными и самоходными зенитным.
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Система ПВО Югославии и Сербии: ПЗРК и самоходные ЗРК В годы «холодной войны» Югославская народная армия была оснащена переносными и самоходными зенитным.
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