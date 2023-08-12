До конца года ставки будут повышаться...

Владимир Соловьев США УЖЕ САМИ К ЛАДАНУ ПРИНЮХИВАЮТСЯ: НЕПОНРАВУ ИМ ОН.

ФС Фарид Сабиров Пускать на самотек нельзя. Потом вся эта богадельня достанется потомкам , это не правильно. Надо добивать до последнего бандеровца , как мечтают америкакашки