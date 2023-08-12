Медвежий угол

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До конца года ставки будут повышаться...

До конца года ставки будут повышаться...

А какой сценарий могут выбрать Соединённые Штаты, которые являются мотором антироссийской коалиции, в условиях неудачи украинского наступления? Собственно говоря, их три и каждый из них заслуживает внимания.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
США УЖЕ САМИ К ЛАДАНУ ПРИНЮХИВАЮТСЯ: НЕПОНРАВУ ИМ ОН.
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5 час.
ФС
Фарид Сабиров
Пускать на самотек нельзя. Потом вся эта богадельня достанется потомкам , это не правильно. Надо добивать до последнего бандеровца , как мечтают америкакашки
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4 час.
Игорь Костоглод
Опыт, говорите. есть? Если такой, как был, то к чему это привело? Бандеровщина благодаря этому &quot;опыту&quot; цветёт пышным цветом.
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1 час.

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