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«Аль-Иттихад» отказался продать Канте «Вест Хэму» за 15 млн фунтов. Саудовцы хотят сохранить опорника, Нголо все устраивает в клубе

«Аль-Иттихад» отказался продать Канте «Вест Хэму» за 15 млн фунтов. Саудовцы хотят сохранить опорника, Нголо все устраивает в клубе

«Молотки» предлагали за 33-летнего опорного хавбека сборной Франции 15 млн фунтов, но в четверг саудовцы ответили отказом и не намерены продавать игрока.

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