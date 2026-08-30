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FiNE NEWS

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Посол Гончар: НАТО усиливает вовлечение в конфликт с Россией через поддержку Украины

Посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью РИА Новости отметил, что Североатлантический альянс (НАТО), оказывая военную поддержку Украине, все сильнее вовлекается в конфликт с Российской Федерацией на стороне Киева.

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