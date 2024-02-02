Рост лизингового рынка замедлится в два раза в 2024 году

Число предметов, отданных в лизинг, увеличится в 2024 году на 21%, до 740 тысяч. Этот рост будет вдвое меньше показателя за 2023 год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Национального рейтингового агентства (НРА).