Рост лизингового рынка замедлится в два раза в 2024 году

Число предметов, отданных в лизинг, увеличится в 2024 году на 21%, до 740 тысяч. Этот рост будет вдвое меньше показателя за 2023 год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Национального рейтингового агентства (НРА).
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