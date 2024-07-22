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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призывает Джо Байдена уйти в отставку

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призывает Джо Байдена уйти в отставку

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призывает Джо Байдена уйти с поста президента страны. Это заявление было сделано после того, как Байден объявил о своем решении не участвовать в президентских выборах и предложил своего заместителя Камалу Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии.

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