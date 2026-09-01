МИД РФ осенью анонсирует сенсационное расследование о преступлениях Киева

В рамках форума «Диалог о фейках» Министерство иностранных дел РФ представит результаты резонансного расследования, касающегося преступлений, совершенных киевским режимом.
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