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Отели Крыма внедряют услугу по заселению по Цифровому ID через «Макс»: сколько стоит и как обучить персонал

Отели Крыма внедряют услугу по заселению по Цифровому ID через «Макс»: сколько стоит и как обучить персонал

С сентября 2026 года заселение через цифровой ID стало обязательным для всех отелей от 50 номеров. В реестре Росаккредитации отели смогут указать, что внедрили цифровое заселение, это увидят все пользователи реестра.

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